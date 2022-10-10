В Киеве снова объявили воздушную тревогу

В Киеве снова объявлена воздушная тревога, сообщила Киевская городская администрация, сообщение которой приводит издание «СТРАНА.ua».

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении.

Утром 10 октября по украинским объектам военного управления, связи и энергетики был нанесён массированный удар.

Все объекты были поражены высокоточным оружием большой дальности.

Как заявил президент России Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.