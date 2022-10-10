В Белоруссии заявили об оборонительном характере планов армии страны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что планы армии страны имеют оборонительный характер.

«Наши планы — это планы обороны. На случай если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии», — приводит слова Хренина Telegram белорусского Минобороны.

Он отметил, что в случае агрессии, ответ будет жёстким.

Министр предостерёг украинскую сторону от совершения провокаций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

Лукашенко также отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.