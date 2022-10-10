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Путин назвал актами атомного терроризма атаки Киева на Запорожскую АЭС

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Российский президент Владимир Путин назвал актами атомного терроризма атаки Киева на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом он сказал на совещании с членами Совбеза России.

«Это акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС», — заявил Путин.

Также российский президент заявил, что спецслужбы Украины совершили уже три теракта в отношении Курской АЭС.

Кроме того, он рассказал, что Киев пытался подорвать участок газопровода «Турецкий поток». 

Путин предупредил, что ответ России на дальнейшие попытки Киева совершать теракты будет жёстким.

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