Путин назвал актами атомного терроризма атаки Киева на Запорожскую АЭС

Российский президент Владимир Путин назвал актами атомного терроризма атаки Киева на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом он сказал на совещании с членами Совбеза России.

«Это акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС», — заявил Путин.

Также российский президент заявил, что спецслужбы Украины совершили уже три теракта в отношении Курской АЭС.

Кроме того, он рассказал, что Киев пытался подорвать участок газопровода «Турецкий поток».

Путин предупредил, что ответ России на дальнейшие попытки Киева совершать теракты будет жёстким.