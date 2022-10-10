Путин заявил, что спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС
Об этом он сказал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.
«Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции», — сказал Путин.
Президент отметил, что в результате последнего теракта было повреждено три таких линии.
Владимир Путин также заявил, что утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.