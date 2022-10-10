Путин заявил, что спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы Украины совершили уже три теракта в отношении Курской АЭС.

Об этом он сказал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

«Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции», — сказал Путин.

Президент отметил, что в результате последнего теракта было повреждено три таких линии.

Владимир Путин также заявил, что утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.