Путин: Украина пыталась подорвать участок газопровода «Турецкий поток»

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев пытался подорвать участок газопровода «Турецкий поток».

Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совбеза России.

Путин заявил, что Киев причастен к актам терроризма на российских объектах.

В том числе он сообщил о попытке подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

Путин отметил, что всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей терактов.

Ранее российский президент заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста стали украинские спецслужбы.