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Путин: Украина пыталась подорвать участок газопровода «Турецкий поток»

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев пытался подорвать участок газопровода «Турецкий поток». 

Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совбеза России. 

Путин заявил, что Киев причастен к актам терроризма на российских объектах.

В том числе он сообщил о попытке подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

Путин отметил, что всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей терактов.

Ранее российский президент заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста стали украинские спецслужбы.

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