Путин: Украина пыталась подорвать участок газопровода «Турецкий поток»
Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совбеза России.
Путин заявил, что Киев причастен к актам терроризма на российских объектах.
В том числе он сообщил о попытке подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».
Путин отметил, что всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей терактов.
Ранее российский президент заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста стали украинские спецслужбы.