Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство утвердило программу, подразумевающую закупку дров и мобильных металлических печей для восьми регионов на $15,2 млн.

«563 млн грн. ($15,2 млн. — RT) правительство выделяет восьми областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению на прифронтовых территориях», — написал он.

Шмыгаль также рассказал о распоряжении правительства, касающегося «Украинских железных дорог», согласно которому компании необходимо произвести 6 тыс. мобильных металлических печей.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рекомендовал гражданам запастись одеялами и тёплой одеждой в случае похолодания ниже -10 °C зимой, так как температура в помещениях будет установлена на уровне +17...+18 °C, что на 4 °C ниже нормы.

Немецкий журналист Матиас Брюггманн выразил мнение, что команде украинского президента Владимира Зеленского предстоит пережить тяжёлый политический кризис грядущей зимой, который будет осложнён проблемами с отоплением.