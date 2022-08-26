военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Handelsblatt: зимой команде Зеленского предстоит пережить тяжёлый политический кризис

Короткая ссылка
Команде украинского президента Владимира Зеленского предстоит пережить тяжёлый политический кризис грядущей зимой, который будет осложнён проблемами с отоплением, считает немецкий журналист Матиас Брюггманн. Такое мнение он выразил в статье для Handelsblatt.

«До начала конфликта Зеленский вместе с руководителем своей администрации, бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком постоянно занимались микроменеджментом и пытались лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов. Сейчас же президент полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству», — пишет газета, на которую ссылается РИА Новости.

Зимой Украина столкнется с тяжёлым отопительным кризисом, однако всю вину планируют переложить на премьер-министра Дениса Шмыгаля, выведя таким образом Зеленского из-под удара, говорится в статье.

Журналист выразил мнение, что поддержка Зеленского стремительно падает, а «время терпимого отношения к нему прошло».

Украинские СМИ ранее сообщили, что Зеленский намерен сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками в конце августа или в начале сентября.

Позднее сам украинский президент сообщил, что не планирует увольнять или переводить Залужного на другую должность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить