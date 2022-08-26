Handelsblatt: зимой команде Зеленского предстоит пережить тяжёлый политический кризис

Команде украинского президента Владимира Зеленского предстоит пережить тяжёлый политический кризис грядущей зимой, который будет осложнён проблемами с отоплением, считает немецкий журналист Матиас Брюггманн. Такое мнение он выразил в статье для Handelsblatt.

«До начала конфликта Зеленский вместе с руководителем своей администрации, бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком постоянно занимались микроменеджментом и пытались лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов. Сейчас же президент полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству», — пишет газета, на которую ссылается РИА Новости.

Зимой Украина столкнется с тяжёлым отопительным кризисом, однако всю вину планируют переложить на премьер-министра Дениса Шмыгаля, выведя таким образом Зеленского из-под удара, говорится в статье.

Журналист выразил мнение, что поддержка Зеленского стремительно падает, а «время терпимого отношения к нему прошло».

Украинские СМИ ранее сообщили, что Зеленский намерен сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками в конце августа или в начале сентября.

Позднее сам украинский президент сообщил, что не планирует увольнять или переводить Залужного на другую должность.