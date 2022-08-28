Глава «Нафтогаза» Витренко рекомендовал украинцам запастись одеялами и тёплой одеждой
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По словам главы компании, отопительный сезон в стране может наступить позже, чем обычно, а закончиться раньше.
«Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы», — сказал Витренко.
Немецкий журналист Матиас Брюггманн ранее выразил мнение, что команде украинского президента Владимира Зеленского предстоит пережить тяжёлый политический кризис грядущей зимой, который будет осложнён проблемами с отоплением.