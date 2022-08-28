Глава «Нафтогаза» Витренко рекомендовал украинцам запастись одеялами и тёплой одеждой

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рекомендовал гражданам запастись одеялами и тёплой одеждой в случае похолодания ниже -10 °C зимой, так как температура в помещениях будет установлена на уровне +17...+18 °C, что на 4 °C ниже нормы, пишет The Guardian.

По словам главы компании, отопительный сезон в стране может наступить позже, чем обычно, а закончиться раньше.

«Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы», — сказал Витренко.

Немецкий журналист Матиас Брюггманн ранее выразил мнение, что команде украинского президента Владимира Зеленского предстоит пережить тяжёлый политический кризис грядущей зимой, который будет осложнён проблемами с отоплением.