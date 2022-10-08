Советник офиса Зеленского Подоляк назвал взрыв на Крымском мосту «началом»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту — это «начало».

«Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено», — написал он в своих социальных сетях.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы.

НАК сообщил, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Российский президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.