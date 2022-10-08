Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
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«Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее стало известно, что на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом.
Позднее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля.