Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

RT

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«Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий», — приводит РИА Новости его слова. Ранее стало известно, что на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом. Позднее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля.