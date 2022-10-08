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Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
  • RT
  • © Скриншот видео Ruptly

«Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля.

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