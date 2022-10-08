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Глава парламента Крыма заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы 

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы.
Глава парламента Крыма заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы 
  • RT
  • © Скриншот видео Ruptly

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

«Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста», — сказал Константинов.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в результате ЧП обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

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