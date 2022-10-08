Глава парламента Крыма заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы 

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили украинские вандалы.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

«Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста», — сказал Константинов.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в результате ЧП обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.