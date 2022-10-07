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Депутат Дюльгер прокомментировал возобновление экспорта в Россию с трёх предприятий Молдавии

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Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер прокомментировал в беседе с RT возобновление Россельхознадзором поставок в Россию плодоовощной продукции с трёх предприятий в Оргеевском районе Молдавии.
Депутат Дюльгер прокомментировал возобновление экспорта в Россию с трёх предприятий Молдавии
  • РИА Новости

По его мнению, то, чего добились на уровне Оргеевского района, — большой показатель того, что Российская Федерация сегодня «готова работать с отдельными регионами Молдавии, чтобы помочь в такое непростое время».

Он также отметил, что на уровне страны нынешние власти не хотят достигать договорённостей ради людей, бизнеса и экономики, но на уровне отдельных регионов есть свои лидеры, которые стараются решить проблемы простых людей.

«Думаю, что это будет флагманом в том, чтобы остальные регионы тоже выходили напрямую на Россию и договаривались о поставках своей продукции на российский рынок», — сказал депутат.

Он считает, что, какие бы ни были разногласия, «всегда можно найти консенсус и добиться положительного результата для обеих сторон».

«Для нашей стороны — это очень большая площадка, потому что у нас сегодня просто сельхозпродукция у всех стоит просто на складах», — сказал Дюльгер. 

Ранее Россельхознадзор разрешил поставлять овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии. Речь идёт о предприятиях Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.

Ввоз сельхозпродукции из других молдавских регионов в Россию по-прежнему запрещён.

Председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что это показатель того, «что происходит, когда умеешь вести конструктивный диалог со стратегическими партнёрами».

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