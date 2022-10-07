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Россельхознадзор разрешил поставлять овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии

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Россельхознадзор разрешил поставлять овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии. Речь идёт о предприятиях Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.
Россельхознадзор разрешил поставлять овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Россельхознадзор с 7 октября разрешает поставки плодоовощной продукции трём предприятиям Республики Молдова», — заявили в ведомстве.

В августе 2022 года были введены ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии.

Причиной были систематические выявления карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах, которые поступали из 34 регионов республики.

Ввоз сельхозпродукции из других молдавских регионов в Россию по-прежнему запрещён.

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