Россельхознадзор разрешил поставлять овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии. Речь идёт о предприятиях Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Россельхознадзор с 7 октября разрешает поставки плодоовощной продукции трём предприятиям Республики Молдова», — заявили в ведомстве.

В августе 2022 года были введены ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии.

Причиной были систематические выявления карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах, которые поступали из 34 регионов республики.

Ввоз сельхозпродукции из других молдавских регионов в Россию по-прежнему запрещён.