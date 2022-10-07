Молдавский политик Шор прокомментировал возобновление экспорта в Россию с трёх предприятий

Председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор прокомментировал возобновление Россельхознадзором поставок в Россию овощей и фруктов с трёх предприятий в Оргеевском районе Молдавии.

«Как и обещал, оргеевские сельхозпроизводители могут возобновить экспорт на российский рынок. Вот что происходит, когда умеешь вести конструктивный диалог со стратегическими партнёрами», — заявил он в своём Telegram-канале.

Шор заверил молдавских граждан, что когда он придёт к власти в Молдавии, то ему «удастся решить все подобные проблемы, которые породила эта некомпетентная власть».

«Я надеюсь, что хотя бы теперь наши фермеры поймут, насколько важно, чтобы эта власть была отправлена в отставку, и присоединятся к нашим протестам», — заявил политик.

Он добавил, что государство обязано поддерживать своих производителей.

Ранее Россельхознадзор разрешил поставлять овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии. Речь идёт о предприятиях Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.

Ввоз сельхозпродукции из других молдавских регионов в Россию по-прежнему запрещён.