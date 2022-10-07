Пушилин заявил, что на Краснолиманское направление прибывает подкрепление

На Краснолиманское направление к союзным силам прибывает подкрепление, обстановка остаётся тяжёлой. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Подходит подкрепление. Нельзя сказать, что ситуация уже лёгкая, решена, она остаётся тяжёлой», — приводит РИА Новости его слова.

Пушилин добавил, что военнослужащие понимают важность данного участка, новые резервы дают возможность начать освобождение территорий.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что Краснолиманское направление остаётся самым сложным.

Он также рассказал, что украинские войска сдают определённые позиции на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.