Мирошник сообщил, что ВСУ стянули в район Северска и Торского до 10 тысяч человек
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
«Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам, туда стянуто до 10 тыс. человек живой силы нацистов», — написал он в Telegram.
По словам Мирошника, у Северска и села Торское также расположена техника ВСУ, подразделения наёмников, артиллерия и РСЗО.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Краснолиманское направление остаётся самым сложным.
Он также рассказал, что украинские войска сдают определённые позиции на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.