Мирошник сообщил, что ВСУ стянули в район Северска и Торского до 10 тысяч человек

ВСУ стянули в район города Северска и села Торское в ДНР до 10 тыс. военных. Об этом сообщил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам, туда стянуто до 10 тыс. человек живой силы нацистов», — написал он в Telegram.

По словам Мирошника, у Северска и села Торское также расположена техника ВСУ, подразделения наёмников, артиллерия и РСЗО.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Краснолиманское направление остаётся самым сложным.

Он также рассказал, что украинские войска сдают определённые позиции на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.