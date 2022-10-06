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Мирошник сообщил, что ВСУ стянули в район Северска и Торского до 10 тысяч человек

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ВСУ стянули в район города Северска и села Торское в ДНР до 10 тыс. военных. Об этом сообщил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
Мирошник сообщил, что ВСУ стянули в район Северска и Торского до 10 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам, туда стянуто до 10 тыс. человек живой силы нацистов», — написал он в Telegram.

По словам Мирошника, у Северска и села Торское также расположена техника ВСУ, подразделения наёмников, артиллерия и РСЗО.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Краснолиманское направление остаётся самым сложным.

Он также рассказал, что украинские войска сдают определённые позиции на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.

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