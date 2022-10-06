Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остаётся самым сложным

Краснолиманское направление остаётся самым сложным, но ситуация продолжает стабилизироваться, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Краснолиманское направление остаётся по-прежнему самым сложным», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он рассказал, что в районе Кременной выстраивается линия обороны, там задействованы дополнительные ресурсы, в том числе и дополнительная техника.

При этом ситуация на этом направлении продолжает стабилизироваться, заключил Пушилин.

Ранее Минобороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении в районе Торского уничтожены более 120 украинских военных и 14 единиц бронетехники.