Пушилин: ВСУ сами сдают определённые позиции на Артёмовском направлении

Украинские войска сдают определённые позиции на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы сейчас видим по Артёмовску — занимаются новые позиции, противник, я не скажу, что без боёв, но зачастую мы видим, что они, не имея сил, не имея резервов, определённые позиции просто сдают сами», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин заключил, что ситуация на Артёмовском направлении продолжает улучшаться.

Также Пушилин сообщил, что Краснолиманское направление остаётся самым сложным.

Ранее в МО России сообщили, что на Краснолиманском направлении в районе Торского уничтожены более 120 украинских военных и 14 единиц бронетехники.