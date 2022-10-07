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Стремоусов заявил, что у ВСУ нет возможности разрушить Антоновский мост в Херсоне

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ВСУ не смогут разрушить Антоновский мост в Херсоне, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Возможности разрушить такое сооружение, как Херсонский мост, нет. Надо ещё год или два стрелять, чтобы что-то там произошло. Три месяца по нему стреляют, и ни один пролет не рухнул», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские военные стянули на Херсонское направление большое количество техники из стран НАТО.

5 октября Стремоусов сообщил, что продвижение Вооружённых сил Украины в Херсонской области остановилось в так называемой серой зоне.

Жителей нескольких населённых пунктов в «серой зоне» Херсонской области эвакуировали.

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