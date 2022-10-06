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МИД Казахстана назвал жёстким разговор с послом России о ситуации с украинским дипломатом

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В МИД Казахстана заявили, что разговор с российским послом о высказывании официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой относительно ситуации вокруг посла Украины был серьёзным и жёстким.
МИД Казахстана назвал жёстким разговор с послом России о ситуации с украинским дипломатом
  • РИА Новости

«Посол был вызван в МИД на серьёзный разговор... Разговор был довольно жёсткий», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что высказывание Захаровой не соответствует духу равноправного стратегического партнёрства.

Как заявили в МИД России, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» Пётр Врублевский, призывавший «убить как можно больше русских», безвозвратно покинет Казахстан, однако сейчас он вновь объявился в столице республики и посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии.

Смадияров заявил, что Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины в республике.

Также он сообщил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане.

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