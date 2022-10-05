МИД Казахстана сообщил о планах вызвать посла России Бородавкина для разговора

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил о планах вызвать посла России в республике Алексея Бородавкина для разговора 5 октября.

Об этом представитель казахстанского внешнеполитического ведомства заявил в беседе с журналистами.

«Сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора», — сказал он.

Посол будет вызван на фоне комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой касательно посла Украины в республике Петра Врублевского.

Как заявили накануне в МИД России, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» Пётр Врублевский, призывавший «убить как можно больше русских», безвозвратно покинет Казахстан, однако сейчас он вновь объявился в столице республики и посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии.

Смадияров заявил, что Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины в республике.

Также он сообщил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане.