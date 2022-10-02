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Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме и проблемах с обмундированием

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Украинские военнослужащие рассказали, что ВСУ испытывают серьёзные проблемы с зимним обмундированием.
Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме и проблемах с обмундированием
  • Legion-Media

«К сожалению, украинские образцы обмундирования и амуниции пока не выдерживают никакой критики — они совершенно не подходят для боевых действий», — приводит слова одного офицера издание «СТРАНА.ua».

Другой военнослужащий отметил, что  в ВСУ процветает коррупция, со складов пропадает форма и украинским военным приходится одеваться за свой счёт.

«Стало привычным, что когда приходишь на склад получать обувь или форму, то почему-то всегда нет нужных размеров. Или получаешь форму уже негодную, кем-то ношенную», — рассказал военный ВСУ.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские военные испытывают «голод» в боеприпасах на некоторых участках фронта.

В июне в Минобороны России сообщили, что украинские военные под Лисичанском дезертируют из-за проблем с продовольствием и голода.

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