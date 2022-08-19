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Пушилин сообщил о нехватке боеприпасов у ВСУ на некоторых участках фронта

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Украинские военные испытывают «голод» в боеприпасах на некоторых участках фронта, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «России 1».

«Это данные, которые нам даёт и наша разведка, и по факту то, что мы ощущаем на определённых участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьёзным сопротивлением», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Артиллерия ВСУ работает более точечно, а не «по площадям», как это было недавно, отметил глава ДНР.

18 августа стало известно, что подразделения Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии взяли под контроль важную высоту на Авдеевском направлении, которая использовалась украинскими войсками в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.

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