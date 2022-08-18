Подразделения ДНР взяли под контроль важную высоту на Авдеевском направлении
- РИА Новости
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь.
«Нашими силами взят вентствол шахты «Бутовка», — рассказал он.
По его словам, «бои там были тяжёлыми, но пехота справилась со своей задачей».
11 августа Минобороны сообщило, что в результате наступления союзных сил на Артёмовском и Авдеевском направлениях было ликвидировано свыше 50% личного состава 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.