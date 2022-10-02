В ДНР сообщили о 66 обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За истёкшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Была выпущена 281 единица различных боеприпасов.
В результате стрельбы повреждено 21 домостроение и восемь объектов гражданской инфраструктуры.
За сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск семь мирных жителей погибли и ещё десять получили ранения.
Ранее ВСУ открыли огонь из РСЗО HIMARS по территории населённого пункта Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике.