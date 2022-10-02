В результате обстрелов ВСУ за сутки в ДНР погибли семь мирных жителей

За сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск семь мирных жителей погибли и ещё десять получили ранения.

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики.

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и ещё десять мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее ВСУ открыли огонь из американских РСЗО HIMARS по территории населённого пункта Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике.

Кроме того, украинские войска четыре раза открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 15 снарядов.