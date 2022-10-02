ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS по Нижней Дуванке
«Зафиксирован обстрел по н. п. Нижняя Дуванка с применением американской РСЗО M142 HIMARS», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.
Уточняется, что ВСУ выпустили четыре ракеты. Информации о пострадавших и повреждениях пока не поступало.
Кроме того, украинские войска четыре раза открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 15 снарядов.
Всего за сутки в ДНР при обстрелах ВСУ погибли два и пострадали ещё четыре мирных жителя.