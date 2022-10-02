военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS по Нижней Дуванке

Короткая ссылка
ВСУ открыли огонь из американской РСЗО HIMARS по территории населённого пункта Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике.

«Зафиксирован обстрел по н. п. Нижняя Дуванка с применением американской РСЗО M142 HIMARS», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Уточняется, что ВСУ выпустили четыре ракеты. Информации о пострадавших и повреждениях пока не поступало.

Кроме того, украинские войска четыре раза открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 15 снарядов.

Всего за сутки в ДНР при обстрелах ВСУ погибли два и пострадали ещё четыре мирных жителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить