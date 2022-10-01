В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два и пострадали ещё четыре мирных жителя
- © Администрация города Донецка
Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«За минувшие сутки, с 08:00 30 сентября до 08:00 1 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и ещё четыре мирных жителя получили ранения», — сказано в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее стало известно, что во время обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка погибла женщина.