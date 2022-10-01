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В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два и пострадали ещё четыре мирных жителя

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Два человека погибли и четверо получили ранения за сутки в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны украинских военных.
В ДНР за сутки при обстрелах ВСУ погибли два и пострадали ещё четыре мирных жителя
  • © Администрация города Донецка

Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 30 сентября до 08:00 1 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и ещё четыре мирных жителя получили ранения», — сказано в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее стало известно, что во время обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка погибла женщина.

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