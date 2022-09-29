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Завотделением больницы рассказал о пострадавших при атаке ВСУ детях в Харьковской области

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Врио завотделением луганской детской больницы Михаил Бундзяк рассказал в беседе с RT о детях, пострадавших при атаке ВСУ на колонну с беженцами в Харьковской области.
Завотделением больницы рассказал о пострадавших при атаке ВСУ детях в Харьковской области
  • AP

Он рассказал, что в больницу попали двое детей — десятилетний Павел в состоянии средней тяжести и 14-летняя Марина в тяжёлом состоянии.

«На сегодняшний день состояние ребёнка (Павла. — RT) удовлетворительное, девочка остаётся в состоянии средней тяжести за счёт массивной раны и открытого перелома», — заявил завотделением.

Он сообщил, что девочка нуждается в специализированном лечении, готовится её эвакуация в российскую больницу. По словам врача, девочка осталась сиротой.

 «Нету родственников, родители девочки погибли. Есть только тётя, но пока её контактов у нас нет», — сказал Бундзяк. 

Также он рассказал подробности трагедии.

«Планировалась эвакуация. Сели они в маршрутку, и маршрутка была обстреляна. Много погибших. На глазах детей были погибшие родители», — сообщил врач. 

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ.

По словам главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов.

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