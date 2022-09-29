Около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ

По предварительным данным, около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ.

РИА Новости

Об этом РИА Новости сказал глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, среди погибших есть дети. Он добавил, что колонну выследили с помощью дронов и стреляли по ним прицельно.