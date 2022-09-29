Около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ
По предварительным данным, около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом со стороны ВСУ.
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сказал глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, среди погибших есть дети.
Он добавил, что колонну выследили с помощью дронов и стреляли по ним прицельно.
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