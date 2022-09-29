Мирошник: обстрелянную колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов

Обстрелянную украинскими военными колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов, стреляли по ним прицельно, сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

«По словам наших военных, колонну, скорее всего, выследили с квадрокоптеров. Она была обстреляна из артиллерии», — заявил Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни сильно вырос.

Ранее стало известно, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения во время обстрела ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области.