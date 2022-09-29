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На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации

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Пункт мобилизации в ближайшие дни развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области, сообщили власти региона.
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
  • РИА Новости

«В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развёрнут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, в районе КПП «Караузек» на территории Красноярского района Астраханской области образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из России.

В настоящее время в пункте пропуска начали не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата.

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с выезжающими из страны после объявления частичной мобилизации.

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