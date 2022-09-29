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Вице-премьер Казахстана Жумангарин: Астана и Москва обсуждают открытие зелёного коридора

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Астана и Москва обсуждают открытие зелёного коридора для казахстанцев на границе из-за скопления людей и транспорта на въезде в Казахстан, сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин.
Вице-премьер Казахстана Жумангарин: Астана и Москва обсуждают открытие зелёного коридора
  • Gettyimages.ru

«Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером России, потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить зелёный коридор», — цитирует Жумангарина РИА Новости.

Он выразил надежду на скорейшую имплементацию этой идеи.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что с 21 сентября в республику въехали около 98 тыс. граждан России.

Глава ведомства Марат Ахметжанов отметил, что розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи из республики.

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.

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