МВД Казахстана прокомментировало возможность выдачи разыскиваемых военкоматами россиян

Розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи из Казахстана, заявил глава МВД республики Марат Ахметжанов.

Ахметжанов рассказал, что между Казахстаном и Россией есть договорные отношения по оказанию правовой помощи, обмену осуждённых и по экстрадиции преступников.

«Самый главный принцип здесь, чтобы и у нас, и на той стороне это было уголовно наказуемым деянием... Военкоматы если будут искать, то это не является правовым основанием для их выдачи», — цитирует его РИА Новости.

Ахметжанов пояснил, что для выдачи гражданина необходимо, чтобы в отношении него было возбуждено уголовное дело и он был объявлен в международный розыск, а также чтобы инкриминируемое деяние в Казахстане тоже считалось уголовным преступлением.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с российской стороной в связи с возросшим числом россиян, прибывающих в республику.

Как сообщили в МВД Казахстана, с 21 сентября в республику въехали около 98 тыс. граждан России.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.