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МВД Казахстана прокомментировало возможность выдачи разыскиваемых военкоматами россиян

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Розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи из Казахстана, заявил глава МВД республики Марат Ахметжанов.
МВД Казахстана прокомментировало возможность выдачи разыскиваемых военкоматами россиян
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Ахметжанов рассказал, что между Казахстаном и Россией есть договорные отношения по оказанию правовой помощи, обмену осуждённых и по экстрадиции преступников.

«Самый главный принцип здесь, чтобы и у нас, и на той стороне это было уголовно наказуемым деянием... Военкоматы если будут искать, то это не является правовым основанием для их выдачи», — цитирует его РИА Новости.

Ахметжанов пояснил, что для выдачи гражданина необходимо, чтобы в отношении него было возбуждено уголовное дело и он был объявлен в международный розыск, а также чтобы инкриминируемое деяние в Казахстане тоже считалось уголовным преступлением.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с российской стороной в связи с возросшим числом россиян, прибывающих в республику.

Как сообщили в МВД Казахстана, с 21 сентября в республику въехали около 98 тыс. граждан России.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.

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