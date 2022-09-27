МВД: в Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян
- Gettyimages.ru
- © Gabrielle Therin-Weise
«На сегодняшний день к нам поступила информация, мы её сверили с данными пограничной службы — порядка 98 тыс. россиян заехали в Казахстан с 21 сентября», — цитирует его РИА Новости.
Аталыков отметил, что за аналогичный период территорию республики покинули более 64 тыс. россиян.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с российской стороной в связи с возросшим числом россиян, прибывающих в республику.