МВД: в Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян

Около 98 тыс. граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, сообщил и. о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

«На сегодняшний день к нам поступила информация, мы её сверили с данными пограничной службы — порядка 98 тыс. россиян заехали в Казахстан с 21 сентября», — цитирует его РИА Новости.

Аталыков отметил, что за аналогичный период территорию республики покинули более 64 тыс. россиян.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с российской стороной в связи с возросшим числом россиян, прибывающих в республику.