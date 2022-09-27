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Токаев анонсировал переговоры с Москвой в связи с ростом прибывающих россиян в Казахстан

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с российской стороной в связи с возросшим числом россиян, прибывающих в республику.
Токаев анонсировал переговоры с Москвой в связи с ростом прибывающих россиян в Казахстан
  • РИА Новости

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации... Мы проведём переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Токаев подчеркнул, что приезжим будет оказываться вся необходимая помощь, но при этом не будет предоставляться никаких преференций.

Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана ранее задержали трёх граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска. 

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.

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