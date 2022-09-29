Наблюдатель Муэль: оценки Западом референдумов являются проявлением двойных стандартов

Наблюдатель, политический деятель Мирей Муэль назвала проявлением двойных стандартов оценки Западом референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Если они не признают некоторые референдумы, не признают голоса, страны и территории — это двойные стандарты», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты считают результаты референдумов по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России «полностью сфабрикованными» и планируют ввести новые антироссийские санкции в ближайшее время.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз может ввести санкции против европейцев, которые выступили в качестве наблюдателей на референдумах.