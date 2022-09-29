военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Наблюдатель Муэль: оценки Западом референдумов являются проявлением двойных стандартов

Короткая ссылка
Наблюдатель, политический деятель Мирей Муэль назвала проявлением двойных стандартов оценки Западом референдумов по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Наблюдатель Муэль: оценки Западом референдумов являются проявлением двойных стандартов
  • РИА Новости

«Если они не признают некоторые референдумы, не признают голоса, страны и территории — это двойные стандарты», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты считают результаты референдумов по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России «полностью сфабрикованными» и планируют ввести новые антироссийские санкции в ближайшее время.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз может ввести санкции против европейцев, которые выступили в качестве наблюдателей на референдумах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить