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В Госдепе США результаты референдумов назвали «полностью сфабрикованными»

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Соединённые Штаты считают результаты референдумов по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России «полностью сфабрикованными» и планируют ввести новые антироссийские санкции в ближайшее время.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Результаты (референдумов. — RT) полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление народа Украины», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, работа над введением новых рестрикций в отношении России продолжается совместно с партнёрами и союзниками Вашингтона.

Он подчеркнул, что американская сторона «никогда не признает» результаты референдумов.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прибыло в Москву.

По его словам, встреча в Москве проходит для принятия «исторического решения».

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