В Госдепе США результаты референдумов назвали «полностью сфабрикованными»
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
«Результаты (референдумов. — RT) полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление народа Украины», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, работа над введением новых рестрикций в отношении России продолжается совместно с партнёрами и союзниками Вашингтона.
Он подчеркнул, что американская сторона «никогда не признает» результаты референдумов.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прибыло в Москву.
По его словам, встреча в Москве проходит для принятия «исторического решения».