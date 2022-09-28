Стремоусов: в Москву прибыло руководство ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
- РИА Новости
- © Максим Захаров
«Исторический самолёт с руководителями освобождённых территорий приземлился в Москве», — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.
По его словам, встреча в Москве проходит для принятия «исторического решения».
«Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации», — добавил он.
Ранее Стремоусов заявил, что решением большинства жителей регион де-факто вышел из состава Украины.