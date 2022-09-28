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Стремоусов: в Москву прибыло руководство ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

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Руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прибыло в Москву, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов: в Москву прибыло руководство ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
  • РИА Новости
  • © Максим Захаров

«Исторический самолёт с руководителями освобождённых территорий приземлился в Москве», — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.

По его словам, встреча в Москве проходит для принятия «исторического решения».

«Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации», — добавил он.

Ранее Стремоусов заявил, что решением большинства жителей регион де-факто вышел из состава Украины.

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