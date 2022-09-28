Глава Херсонской области Сальдо назвал юридически ничтожными обвинения Киева
- РИА Новости
- © Дмитрий Макеев
Об этом Сальдо написал в своём Telegram-канале.
«Предъявление «киевским гестапо» мне и моим товарищам в ДНР, ЛНР и Запорожской области обвинений за проведение референдумов юридически ничтожно и не может иметь никаких правовых последствий», — отметил он.
Ранее Сальдо заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением принять Херсонскую область в состав Российской Федерации.
28 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что решением большинства жителей регион де-факто вышел из состава Украины.