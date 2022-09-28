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Глава Херсонской области Сальдо назвал юридически ничтожными обвинения Киева

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Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал юридически ничтожными обвинения Киева за организацию референдума о вхождении региона в состав России.
Глава Херсонской области Сальдо назвал юридически ничтожными обвинения Киева
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

Об этом Сальдо написал в своём Telegram-канале.

«Предъявление «киевским гестапо» мне и моим товарищам в ДНР, ЛНР и Запорожской области обвинений за проведение референдумов юридически ничтожно и не может иметь никаких правовых последствий», — отметил он.

Ранее Сальдо заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением принять Херсонскую область в состав Российской Федерации.

28 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что решением большинства жителей регион де-факто вышел из состава Украины.

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