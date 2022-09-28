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Сальдо обратился к Путину с предложением принять Херсонскую область в состав России

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением принять регион в состав страны.
Сальдо обратился к Путину с предложением принять Херсонскую область в состав России
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

«Я, как глава Херсонской области, на основании волеизъявления жителей нашего региона обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также обратился к российскому лидеру с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав России.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит совещание с руководителями думских фракций, на котором обсуждаются итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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