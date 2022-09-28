Володин проводит совещание с лидерами фракций Госдумы по итогам референдумов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит совещание с руководителями думских фракций, на котором обсуждаются итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания проводит совещание с руководителями политических фракций. Обсуждаются итоги референдума в Донецкой и Луганской республиках, в Херсонской и Запорожской областях», — сообщила Госдума, её заявление приводит РИА Новости.

Накануне в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях завершился подсчёт голосов на референдуме по вопросу вхождения регионов в состав России.

По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в ДНР за проголосовали 99,23% граждан, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Запорожской области этот показатель составил 93,11%, а в Херсонской — 87,05%.