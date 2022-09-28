Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав России

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав России.

Об этом сообщает Луганскинформцентр.

Ранее ЦИК ЛНР заявила, что по итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав России проголосовали 98,42% жителей республики.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что отношение Киева к этим регионам лишь убедило людей в необходимости быть вместе с Россией.

Как сообщалось, руководители республик и администраций регионов намерены вскоре обратиться к Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения в состав Российской Федерации.