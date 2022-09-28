Сенатор Цеков: мы очень рады результатам голосования в освобождённых регионах

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал итоги подсчёта 100% голосов на референдумах в республиках Донбасса и на освобождённых территориях, согласно которым большинство жителей высказались в пользу вступления их регионов в состав России.

«Мы очень рады этим результатам. Мы знали, чувствовали настроение людей Донбасса, потому что долгие годы дружили с ними, ездили, общались», — объяснил сенатор.

Как подчеркнул парламентарий, отношение Киева к этим регионам лишь убедило людей в необходимости быть вместе с Россией.

«Отношение Украины к тем территориям, которые не являются частью Донбасса, к Запорожской области, к Херсонской, те обстрелы, которые они ведут, террористические акты, которые они осуществляют, я думаю, что они очень многих убедили, что надо быть вместе с Россией. Потому что это защита, безопасность и хорошее, понятное будущее», — заключил Цеков.

Ранее стало известно, что по итогам подсчёта 100% голосов на референдумах в республиках Донбасса и на освобождённых территориях большинство жителей высказались в пользу вступления их регионов в состав России.

Руководители республик и администраций регионов, в которых с 23 по 27 сентября проходило голосование, намерены вскоре обратиться к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения в состав Российской Федерации.