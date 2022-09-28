Следком Белоруссии начал спецпроизводство против членов центра «Весна» и редакции NEXTA
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«Начато специальное производство в отношении участников и руководителей «Правозащитный центр «Весна», осуществлявших финансирование протестной деятельности в Беларуси, NEXTA, которые координировали протестную экстремистскую и террористическую деятельность в нашей стране», — передаёт слова Шишко Telegram-канал СК Белоруссии.
В начале апреля в Белоруссии запретили деятельность группы Telegram-каналов NEXTA, а позже возбудили уголовное дело против их руководителей Степана Путило и Яна Рудика.