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Следком Белоруссии начал спецпроизводство против членов центра «Весна» и редакции NEXTA

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Следственный комитет Белоруссии начал спецпроизводство против членов правозащитного центра «Весна» и редакции группы Telegram-каналов NEXTA, заявил начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере оргпреступности и коррупции СК Владимир Шишко.
Следком Белоруссии начал спецпроизводство против членов центра «Весна» и редакции NEXTA
  • Gettyimages.ru
  • © Egor Kunovsky / EyeEm

«Начато специальное производство в отношении участников и руководителей «Правозащитный центр «Весна», осуществлявших финансирование протестной деятельности в Беларуси, NEXTA, которые координировали протестную экстремистскую и террористическую деятельность в нашей стране», — передаёт слова Шишко Telegram-канал СК Белоруссии.

В начале апреля в Белоруссии запретили деятельность группы Telegram-каналов NEXTA, а позже возбудили уголовное дело против их руководителей Степана Путило и Яна Рудика.

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