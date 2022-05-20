В Белоруссии возбудили уголовное дело против основателя NEXTA Путило

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В Белоруссии возбудили дело против руководителей признанного в Белоруссии террористической организацией канала NEXTA Степана Путило и Яна Рудика.
В Белоруссии возбудили уголовное дело против основателя NEXTA Путило
  • © Следственный комитет Республики Беларусь

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290-5 Уголовного кодекса Беларуси в отношении С. Путило, Я. Рудика и иных лиц за организацию и руководство деятельностью террористической организации NEXTA», — приводит сообщение СК Белоруссии БЕЛТА.

По информации ведомства, с 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Белоруссии и радикализации акций протеста.

В апреле в Белоруссии запретили деятельность группы Telegram-каналов NEXTA, признав её террористической организацией.

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