В Белоруссии возбудили уголовное дело против основателя NEXTA Путило

В Белоруссии возбудили дело против руководителей признанного в Белоруссии террористической организацией канала NEXTA Степана Путило и Яна Рудика.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290-5 Уголовного кодекса Беларуси в отношении С. Путило, Я. Рудика и иных лиц за организацию и руководство деятельностью террористической организации NEXTA», — приводит сообщение СК Белоруссии БЕЛТА.

По информации ведомства, с 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Белоруссии и радикализации акций протеста.

В апреле в Белоруссии запретили деятельность группы Telegram-каналов NEXTA, признав её террористической организацией.