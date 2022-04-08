В Белоруссии запретили деятельность группы Telegram-каналов NEXTA

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В Белоруссии запретили деятельность группы Telegram-каналов NEXTA, признав её террористической организацией.
В Белоруссии запретили деятельность группы Telegram-каналов NEXTA
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Об этом сообщила белорусская Генпрокуратура.

Отмечается, что Верховный суд Белоруссии по заявлению генпрокурора признал NEXTA и входящие в неё структурные подразделения террористической организацией.

«С 8 апреля 2022 года деятельность организации на территории Республики Беларусь запрещена», — отмечается в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Ранее Варшавский окружной суд отказал Минску в выдаче основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степана Путило.

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