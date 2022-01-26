Польский суд отказал Белоруссии в выдаче основателя NEXTA Степана Путило

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Варшавский окружной суд отказал Минску в выдаче основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степана Путило. Об этом сообщило агентство PAP.
Польский суд отказал Белоруссии в выдаче основателя NEXTA Степана Путило
  • Legion-Media

Как уточняет ТАСС, польская прокуратура попросила признать экстрадицию Путило юридически недопустимой, суд поддержал эту позицию.

«Вы не можете кого-то отдать в руки правосудия, если этой системы правосудия вообще не существует. Вы не можете кого-то отдать в руки государства, которое на самом деле государством не является», — сказал судья Дариуш Любовский.

В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Белоруссии внёс Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В феврале 2021 года белорусский СК направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило.

Белорусский суд также признал Telegram-канал «NEXTA-Live» и логотип NEXTA экстремистскими. Такое решение было принято из-за видеороликов, призывов и публикаций с признаками экстремистской деятельности от имени редакции канала и подписчиков.

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