Член ОП Данюк прокомментировал ход голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT прокомментировал ход голосования по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

«Явка ошеломительная. Очевидно, что такому высокому уровню способствовали условия, при которых важна безопасность», — считает Данюк.

Он подчеркнул, что голосование проводится в соответствии с международными стандартами, а также с участием международных наблюдателей.

«Мы показали людям, что их голос, как «за», так и «против», — зачтётся. В нашей стране есть право голоса», — заключил эксперт.

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

RT ведёт текстовую трансляцию.