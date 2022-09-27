Член ОП Данюк прокомментировал ход голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
- РИА Новости
«Явка ошеломительная. Очевидно, что такому высокому уровню способствовали условия, при которых важна безопасность», — считает Данюк.
Он подчеркнул, что голосование проводится в соответствии с международными стандартами, а также с участием международных наблюдателей.
«Мы показали людям, что их голос, как «за», так и «против», — зачтётся. В нашей стране есть право голоса», — заключил эксперт.
На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.
Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.
RT ведёт текстовую трансляцию.