День четвёртый: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосуют на референдумах по вхождению в РФ

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей четвёртый день проходит голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России. По итогам трёх суток референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках признаны состоявшимися, поскольку в них приняли участие более 50% избирателей. Явка в Запорожской области пока составляет 51,55% с учётом избирателей за рубежом, в Херсонской — 48,91%.