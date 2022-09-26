День четвёртый: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосуют на референдумах по вхождению в РФ
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
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26 сентября 2022
При этом украинские националисты продолжают вести массированные обстрелы территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Так, утром 25 сентября в Херсоне ВСУ нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по гостинице, в которой разместились в том числе журналисты RT.Также по темеОбстрелы и провокации: как Киев пытается помешать проведению референдумов на освобождённых территорияхВСУ продолжают массированные обстрелы территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, где идёт голосование за их присоединение...
Съёмочная группа телеканала не пострадала, но в результате ракетного удара погиб известный политический деятель, журналист и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. В местной администрации подчеркнули, что это был спланированный террористический акт, ответственность за который несёт военно-политическое руководство Украины.
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Отметим, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках признаны состоявшимися — в них приняли участие более 50% избирателей.
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За первые три дня явка на территории Донецкой Народной Республики составила 77,12%, в Луганской Народной Республике — 76,09%. В Запорожской области проголосовали 51,55%, в Херсонской — 48,91%.
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В 08:00 мск в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стартовал четвёртый день голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.