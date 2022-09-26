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День четвёртый: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосуют на референдумах по вхождению в РФ

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Роман Шимаев
На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей четвёртый день проходит голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России. По итогам трёх суток референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках признаны состоявшимися, поскольку в них приняли участие более 50% избирателей. Явка в Запорожской области пока составляет 51,55% с учётом избирателей за рубежом, в Херсонской — 48,91%.
День четвёртый: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосуют на референдумах по вхождению в РФ
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников
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  • 26 сентября 2022

    При этом украинские националисты продолжают вести массированные обстрелы территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Так, утром 25 сентября в Херсоне ВСУ нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по гостинице, в которой разместились в том числе журналисты RT. 

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    ВСУ продолжают массированные обстрелы территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, где идёт голосование за их присоединение...

    Съёмочная группа телеканала не пострадала, но в результате ракетного удара погиб известный политический деятель, журналист и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. В местной администрации подчеркнули, что это был спланированный террористический акт, ответственность за который несёт военно-политическое руководство Украины.

  • Отметим, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках признаны состоявшимися — в них приняли участие более 50% избирателей.

  • За первые три дня явка на территории Донецкой Народной Республики составила 77,12%, в Луганской Народной Республике — 76,09%. В Запорожской области проголосовали 51,55%, в Херсонской — 48,91%.

  • В 08:00 мск в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стартовал четвёртый день голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.

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